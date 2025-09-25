Schau jetzt weg, das Samsung TriFold-Telefon wird möglicherweise nie in deinem Land auf den Markt kommen.

Kurze Zusammenfassung Neue Informationen deuten darauf hin, dass Samsung noch nicht entschieden hat, in welchen Regionen das neue TriFold-Gerät auf den Markt kommen soll. Es könnte sein, dass es nur in China und Korea verfügbar sein wird, obwohl die USA in Betracht gezogen werden.

Samsung bereitet sich Gerüchten zufolge seit einiger Zeit darauf vor, das Galaxy Z TriFold – das Dual-Scharnier-Telefon – auf den Markt zu bringen, aber es besteht die Möglichkeit, dass du es nicht kaufen kannst.

Der Start des neuen Samsung-Telefons wird laut neuen Informationen wahrscheinlich Korea und China umfassen, während die USA noch in Betracht gezogen werden.

Es wurde erwartet, dass das Galaxy Z TriFold zusammen mit dem Galaxy Z Fold 7 im Juli vorgestellt wird, aber es blieb ominös abwesend. Kürzlich haben wir durchgesickerte Animationen gesehen, die zeigen, wie einige Teile des Telefons funktionieren würden – aber es gibt immer noch nichts Offizielles von Samsung – trotz des Gerüchts über eine Launch-Veranstaltung in Korea am 29. September.

Neue Informationen von CNN zitieren eine Quelle, die mit Samsungs Plänen vertraut ist und sagt, dass während ein Start in China und Korea in den Plänen des Unternehmens ist, die USA noch in Betracht gezogen werden und eine endgültige Entscheidung darüber, wo das Telefon verkauft wird, noch nicht getroffen wurde.

Das könnte bedeuten, dass es nie nach Großbritannien oder Europa oder Australien kommt.

Samsung hat zuvor die Märkte eingeschränkt, in denen es bestimmte Geräte auf den Markt gebracht hat. Das Galaxy Z Fold 6 SE, eine angepasste Version des Falttelefons von 2024, war beispielsweise nur in China und Korea erhältlich, obwohl es Berichten zufolge in Minuten ausverkauft war nach dem Start. Es gibt hier einen Präzedenzfall.

Derzeit ist sehr wenig über das Galaxy Z TriFold bekannt, außer dass es drei Paneele hat, während die Bestätigung der Position des NFC-Chips ebenfalls durchgesickert ist. Was wir wissen, ist, dass es ein separates internes und externes Display geben wird, im Gegensatz zum Huawei Mate XT, das ein Panel hatte und mit einer Z-Bewegung gefaltet wurde.

Samsung hat 2025 noch viel zu enthüllen.

Während Samsung uns das Galaxy S25 Edge als zusätzliches Telefon gegeben hat – und Geräte in seinem Portfolio aktualisiert hat – könnte das Galaxy Z TriFold in ein paar Wochen angekündigt werden.

Wir erwarten auch den Start von Samsungs VR-Headset mit dem Codenamen Project Moohan, an dem es mit Google und Qualcomm als Partner arbeitet. Es wird erwartet, dass Project Moohan die Grundlage für eine neue Welle von Android-Headsets legen wird, um das Apple Vision Pro zu kontern – obwohl derzeit die Nachfrage nach solchen Geräten fragwürdig ist.

Ein lebhafterer Markt sind Smart Glasses, bei denen Samsung ebenfalls daran arbeitet, seine eigenen Galaxy Glasses auf den Markt zu bringen. Auch hier besteht die Möglichkeit, dass Samsung die Galaxy Glasses zuerst in Korea auf den Markt bringt, um den Markt zu testen, bevor es eine breitere Verfügbarkeit in Betracht zieht.

Das Fehlen von Leaks zu all diesen Produkten ist jedoch verdächtig. Normalerweise erfahren wir viel über Samsung-Geräte, bevor sie auf den Markt kommen. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Gerüchteküche den Plänen von Samsung zu weit vorausgeeilt ist und wir länger warten müssen, bevor wir neue Hardware sehen.