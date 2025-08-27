Ich teste Bluetooth-Lautsprecher beruflich – und mein Top-Pick 2025 ist kein Sonos

Wenn ich reise, habe ich immer einen bestimmten Bluetooth-Speaker im Rucksack – einfach weil es schön ist, im Hotelzimmer oder auch mal im Park an einem Sommertag Musik hören zu können, ohne gleich Kopfhörer aufsetzen zu müssen. Klar, die besten von uns getesteten Kopfhörer liefern natürlich Top-Sound und starke Geräuschunterdrückung – perfekt fürs Flugzeug oder die Bahn –, aber manchmal ist es einfach angenehmer, den Raum mit Musik zu füllen statt die Ohren einzuschließen.

Ich habe im Laufe der Jahre viele der besten Bluetooth-Lautsprecher getestet, da es Teil meines Jobs als Tech-Redakteur hier bei T3 ist. Viele haben mich aus verschiedenen Gründen beeindruckt, aber für 2025 gibt es ein brandneues Gerät, das meine Liste anführt – und ich ziehe es einem tragbaren Sonos vor.

Ich war Anfang dieses Jahres in Urlaub in New York City, der zufällig mit dem Launch des Bang & Olufsen Beosound A1 Mark 3 zusammenfiel – dem unvermeidlichen tragbaren Lautsprecher der dritten Generation der Marke –, den ich während meiner Reise genutzt habe.

Ich war bereits ein begeisterter Nutzer des Modells der zweiten Generation, aber dieses neue und neu konzipierte Produkt hat mich wirklich gefesselt – es kann massiven Sound aus seinem kleinen Format liefern und ist einfach so beeindruckend.

Sicher, man kann größere Lautsprecher mit größerem Sound bekommen, aber dieser Bang & Olufsen ist meine Nummer eins. Hier ist, warum der Beosound A1 ein Gewinner ist – und, unabhängig vom Preis, sollte er auch auf deiner Liste stehen.

Was sind die besten Bluetooth-Lautsprecher?

Aber Konkurrenz gibt es genug! Der Markt für Bluetooth-Lautsprecher ist extrem hart umkämpft – und das ist natürlich super für uns Verbraucher*innen. Viele Marken sind schon mehrere Generationen durch ihre Produktreihen gegangen und haben ihre Lautsprecher Stück für Stück verbessert.

Wenn dir der Beosound etwas zu teuer ist – zugegeben, er ist kein Schnäppchen – kannst du eine Preisklasse tiefer schauen und dir den Ultimate Ears Megaboom oder, noch kompakter, den Wonderboom 4 holen. Beide sind richtig klasse, wenn es um Portabilität geht, besonders letzterer.

Willst du hingegen einen Bluetooth-Lautsprecher, der weniger fürs Mitnehmen auf langen Touren gedacht ist, hat Sonos mit dem Move 2 einen echten Kracher im Angebot. Er funktioniert wie ein normaler Sonos-Speaker mit Multiroom-Funktion, du kannst ihn aber auch per Bluetooth ansteuern und problemlos in den Garten tragen – für ein richtig tolles Klangerlebnis. Größer, lauter – und mit dem größten Sound unter den genannten Optionen.

Warum ist der Beosound also der beste?

Für mich ist es jedoch der Bang & Olufsen Beosound A1 Mark 3, der aus der ganzen Reihe der Gewinner ist. Er verkörpert einfach alles, was ich von einem tragbaren Bluetooth-Lautsprecher will – er ist klein, tragbar (natürlich), hält ewig, klingt erstaunlich und ist auch brillant verarbeitet.

Bang & Olufsen legt auch großen Wert auf Nachhaltigkeit: Das A1 ist das erste Cradle-to-Cradle-Bronze-zertifizierte Produkt, das ich in der Tech-Welt gesehen habe – ein echtes Zeichen für verantwortungsvolle Materialbeschaffung und Kreislauffähigkeit. Kein anderer Speaker in diesem Vergleich kommt da annähernd heran.

Das Produkt ist sogar in einer Vielzahl von Farben erhältlich, für zusätzlichen Schwung. Ich mag die silberne Oberfläche meines Modells aus Natural Aluminum, aber es gibt auch Warm Granite (schwarz), Honey Tone (bronze) oder Eucalyptus Green (grün) wählen. Es gibt viel Auswahl.

Was ich an diesem Speaker wirklich liebe, ist die schiere Qualität. Der Kunstleder-Trageriemen. Das Aluminiumgehäuse mit präzise gefrästen Öffnungen. Die Soft-Touch-Gummibasis. Versteckte Buttons für die Steuerung. Einfach sehr elegant.

Klar, wie bei jedem Bang-&-Olufsen-Produkt musst du etwas tiefer in die Tasche greifen. Aber man merkt sofort, warum – und hört es auch. Der Sound des Beosound A1 3. Generation ist für so ein kompaktes Gerät wirklich beeindruckend, egal welches Genre – und bei Bedarf liefert er auch ordentlich Bass.

Willst du den besten Speaker fürs Reisen, kannst du natürlich auch zu Ultimate Ears oder Marshall greifen und etwas sparen. Für mich persönlich fällt die Wahl aber immer auf Bang & Olufsen. Er ist schon oft mit mir gereist – und wird das auch in den kommenden Jahren noch tun.