Kopfhörer testen gehört zu meinem Job – und die Bose QC Ultra 2 sind sofort zu meinen Reisefavoriten geworden

Ich verfasse hier diesen Testbericht gerade mit den Bose QuietComfort Ultra 2 auf den Ohren – und genieße jede Minute.

Die Vorgänger gelten für viele als die besten Reisekopfhörer: starker Sound, epische aktive Geräuschunterdrückung (ANC), faltbares Design und angenehm leicht.

Letzte Woche habe ich über die Vorstellung der zweiten Generation berichtet und die wichtigsten neuen Funktionen und Upgrades hervorgehoben. Jetzt habe ich endlich ein eigenes Paar zum Testen. Bevor der ausführliche Testbericht folgt, hier mein erster Eindruck von den QC Ultra 2.

Zum Hintergrund

Zuerst ein bisschen Hintergrund: Seit ihrem Start 2023 habe ich die originalen Bose QC Ultra Kopfhörer fast täglich im Einsatz. Sie haben mich überallhin begleitet und dabei immer zuverlässig abgeliefert.

Tatsächlich habe ich die Kopfhörer sogar für 18 Stunden am Stück im Flugzeug getragen. Genau das plane ich auch mit der neuen Version am Ende dieser Woche auf meiner nächsten Langstreckenreise.

Was dir wahrscheinlich zuerst auffällt: Meine Kopfhörer sind nicht schwarz. Die Farbe nennt Bose liebevoll „White Smoke“. Ich persönlich würde sie wohl etwas weniger charmant beschreiben – aber gut, es ist jedenfalls nicht die Variante, die ich mir ausgesucht hätte.

ANC glänzt

(Image credit: Future / Mike Lowe)

Unabhängig von der Farbwahl ist der Sound wirklich tadellos, sobald du die Kopfhörer aufsetzt.

Trotz des leichten, fast schon fragilen Gefühls der Kopfhörer ist es beeindruckend, wie viel Gewicht die Klangbühne hat.

Das ANC ist aber einer der Hauptgründe, warum du diese Kopfhörer haben willst. Ich habe schon Musik aus einer Anlage laufen lassen, während ich mit den QC Ultra etwas anderes gehört habe – und es ist wirklich beeindruckend, wie viel von externen Geräuschen ausgeblendet wird.

Auf dem kurzen Weg zum Laden habe ich schon gemerkt, wie gut die Kopfhörer Verkehrsgeräusche unterdrücken. Aber der richtige Härtetest kommt noch: nämlich im Londoner U-Bahn-Netz und im Flugzeug.

Außerdem verspricht Bose, das ANC weiter verbessert zu haben. Die ActiveSense-Technologie passt das Klangprofil angeblich in Echtzeit an dein Ohr an und soll so präzisere Ergebnisse liefern.

Komfort und Etui

(Image credit: Future / Mike Lowe)

Auf meinem Foto oben siehst du die QC Ultra Headphones 2 zusammen mit dem beiliegenden, farblich passenden Trageetui. Das Case ist wirklich praktisch, gehört zum Lieferumfang und wird definitiv öfter zum Einsatz kommen, um die Kopfhörer sicher und ordentlich in meiner Tasche zu verstauen.

Das Etui hat eine kleine Tasche fürs Kabel, und die Ohrmuscheln lassen sich drehen, damit alles kompakt hineinpasst. Es wirkt insgesamt sehr hochwertig – deutlich besser als das Etui der Sonos Ace. Auf Reisen wird man das schnell zu schätzen wissen.

Was die Kopfhörer selbst angeht: Ein Redesign gibt es zwischen dem Original und der zweiten Generation nicht. Alles fühlt sich vertraut an, von der seidenweichen Einstellung der Ohrmuscheln bis zum soften Finish und dem leichten Tragekomfort. Nichts kneift, nichts drückt – sie sitzen einfach so perfekt, wie man es sich wünscht.

Das Geld wert?

(Image credit: Future / Mike Lowe)

Zweite-Generation-Modell heißt zweiter-Generation-Preis? Nicht ganz. Die QC Ultra 2 kosten genauso viel wie das Original zum Start. Klar, das ältere Modell ist inzwischen im Preis gefallen – mit einigen ziemlich guten Deals, wie du unten sehen kannst.

Warum also mehr für das neuere Modell bezahlen? Ganz einfach: Es gibt ein paar wichtige Verbesserungen. Zum Beispiel USB-C für hochauflösendes Hören, wenn du dich direkt über den Port verbindest.

Die Akkulaufzeit ist länger, bei höheren Lautstärken gibt es mehr Bass und dazu kommen subtile, aber spürbare Verbesserungen bei Klang und ANC. Es sind vor allem kleine Anpassungen in einzelnen Bereichen. Wenn du Kopfhörer hast, die schon von Anfang an perfekt sind, fühlt sich jedes Extra wie ein Bonus an.

Obwohl es noch früh in der Testphase ist, denke ich, dass die Bose QuietComfort Ultra Headphones 2 schon jetzt meine Top-Empfehlung für Reisekopfhörer sind. Viel Komfort, starkes ANC, großartiger Klang – sie liefern einfach. Klar, mit dem älteren Modell sparst du etwas Geld, aber die neue Version hat ganz klar die Nase vorn.