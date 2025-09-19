Könnte die Apple Watch SE 3 das Ende der Series 11 bedeuten?

Die Apple Watch SE war schon immer die vernünftige Wahl – die abgespeckte Option für alle, die das Apple Watch-Erlebnis wollen, ohne den Flaggschiff-Preis zu zahlen.

Mit dem Launch der SE 3 verschwimmt die Grenze zwischen erschwinglich und Premium allerdings deutlich.

Apples neues Einsteigermodell bringt jetzt ein Always-On-Display, Temperatursensoren fürs Handgelenk, Warnungen bei Schlafapnoe und Gestensteuerung, und läuft dabei mit dem gleichen S10-Chip wie die teureren Modelle.

Plötzlich steht die mittlere Apple Watch Series 11 unter Druck und muss ihren höheren Preis rechtfertigen. Und das könnte sich als schwierigerer Verkauf herausstellen, als Apple gedacht hat.

Das könnte Apple in eine schwierige Lage bringen, insbesondere aufgrund des starken Wettbewerbs im Smartwatch-Markt.

Die Samsung Galaxy Watch 8 Classic ist vollgepackt mit Gesundheitsfunktionen (Image credit: Matt Kollat)

Die Samsung Galaxy Watch 8 bietet Funktionen wie den Antioxidantien-Index, während die Google Pixel Watch 4 mit SOS-Satellitenkommunikation punktet, die es ermöglicht, Notdienste direkt über geostationäre Satelliten zu kontaktieren.

(SOS-Kommunikation ist zwar kein Kernfeature, aber dass eine Mittelklasse-Uhr wie die Pixel Watch 4 sie bietet, ist natürlich beeindruckend.)

Im Vergleich dazu bringt die Series 11 jetzt eine Schlafbewertung, 24 Stunden Akkulaufzeit und 5G-Unterstützung. Nice to have, aber definitiv nicht essenziell.

Hypertonie-Benachrichtigungen zählen zu den Hauptfeatures der Series 11, betreffen aber am Ende nur einen kleinen Teil der Apple-Watch-Nutzer:innen.

Mit all dem im Hinterkopf stellt sich die Frage: Lohnt sich die Series 11 überhaupt – oder fährt man mit der „Best-for-most“ SE 3 eventuell sogar besser?

Die SE 3 liefert mehr, als man für den Preis erwartet

Mit £249/$249 wirkt die SE 3 längst nicht mehr wie ein Einsteigermodell.

Funktionen wie Unfall- und Sturzerkennung, rückblickende Ovulationsschätzungen oder das Always-On-Display waren früher nur den teureren Modellen vorbehalten – jetzt stecken sie schon in der günstigsten Apple Watch.

Die Apple Watch SE 3 ist ein fähiger Trainingspartner (Image credit: Apple)

Die SE 3 läuft jetzt mit dem S10-Chip, der Gestensteuerung und eine bessere Akkulaufzeit ermöglicht. Außerdem bringt sie einen Lautsprecher, ein Mikrofon und einen Temperatursensor für erweitertes Gesundheitstracking mit.

Ganz zu schweigen davon, dass die Uhr Zugriff auf Features wie Workout Buddy bietet – einen der meist erwarteten Modi der neuen Apple Watches.

Was die Series 11 mitbringt

Die Series 11 bringt fortschrittlichere Gesundheitsfunktionen mit. Im Mittelpunkt stehen Hypertonie-Benachrichtigungen, ein Novum für Apple, sowie eine neue Schlafbewertung, die einen genaueren Blick auf Ruhe und Erholung ermöglicht.

Dazu gibt’s eine Linse, die doppelt so kratzfest ist, und 5G-Mobilfunk für schnellere Datenübertragung. Außerdem hält der Akku jetzt bis zu 24 Stunden mit nur einer Ladung – das große Update laut Apple.

Die Series 11 kann endlich einen ganzen Tag mit einer einzigen Ladung durchhalten (Image credit: Apple)

Ein großer Schritt für Apple – schließlich lag die Akkulaufzeit zehn Jahre lang bei 18 Stunden. Aber wirklich konkurrenzfähig ist das noch nicht: Viele aktuelle AMOLED-Wearables halten locker eine Woche oder länger durch.

Und wie man sieht, gibt es die meisten neuen Funktionen der Series 11 auch bei der SE 3. Das macht es umso schwerer, den Aufpreis für die Series 11 zu rechtfertigen.

Für wen lohnt sich die Series 11?

Apple könnte damit versehentlich sein eigenes Mittelklasse-Modell geschwächt haben.

Für die meisten Apple-Watch-Käufer:innen bietet die SE 3 fast alles, was sie im Alltag wirklich brauchen.

Es sei denn, dir geht es speziell um Blutdrucküberwachung oder die neuesten Gesundheitsmetriken. In allen anderen Fällen rechtfertigt kaum ein Feature den doppelten Preis.

Im Vergleich dazu hat sich die SE 3 von einer günstigen Kompromisslösung zu einer vollwertigen Smartwatch entwickelt. Und das zu einem Preis, der fast zu gut ist, um wahr zu sein.

Ist die Series 11 also ein Flop? Seltsamerweise wirkt sie spannender als die letztjährige Apple Watch Series 10, die viele als großen Meilenstein erwartet hatten – am Ende aber nur ein weiterer kleiner Schritt in der Entwicklung der Reihe war.

Wer die letzten Apple-Watch-Generationen ausgelassen hat, bekommt mit der Series 11 genug Upgrades, um jetzt zuzuschlagen. Trotzdem bietet die SE 3 das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis – und ist damit die attraktivere Upgrade-Option.

Welche Apple Watch am Ende die Nase vorn hat, wird nur die Zeit zeigen.