Ich habe meinen Laptop gegen ein iPad eingetauscht – und das sind die Gründe warum es toll ist für Student*innen

Ich habe schon vor der Uni ein Mac benutzt – und während ich euch nicht verraten werde, wie lange das schon her ist, gebe ich dir garantiert einen Hinweis. Mein erstes MacBook war weiß, aus Plastik und absolut fantastisch. Ich habe es auch immer noch irgendwo in einer Schublade.

Mein aktuelles MacBook ist etwas neuer als dieses Modell – es ist das MacBook Pro M4 mit dem Nano-Textur-Display – und ebenfalls ausgezeichnet, besonders um Spiegelungen abzuwehren. Aber ich habe kürzlich entschieden, diesen Sommer für einen Monat im Ausland zu arbeiten und anstatt mein MacBook Pro mitzunehmen, habe ich es gegen ein iPad ausgetauscht.

Ich bin zwar keine Studentin mehr, aber hier ist alles, was ich dabei gelernt habe – und fünf wichtige Gründe, warum ein iPad eine tolle Entscheidung für die Universität oder die Hochschule ist.

Apple Pencil macht das Notizenmachen zum Vergnügen

Ich gebe zu, ich bin einer dieser Menschen, die immer noch den altmodischen Stift und das Papier genießen. Aber die Nutzung des Apple Pencil mit einem iPad reicht aus, um mich zu digitalen Notizen zu bekehren. Es gibt Drittanbieter-Stylus-Optionen – Logitechs Crayon zum Beispiel – aber das Schreiben mit dem Apple Pencil Pro auf dem iPad Air (M3) ist ein Traum. Die Smart Script-Funktion auf dem iPad sorgt dafür, dass deine Handschrift in Echtzeit aufgeräumt wird.

(Image credit: Future)

Der Apple Pencil Pro ist angenehm leicht zu benutzen, hat eine sehr geringe Latenz, sodass er sich so reaktionsschnell wie ein Stift auf Papier anfühlt – und er reagiert auch auf Druck, sodass du ganz leicht verschiedene Effekte erzielen kannst.

Ein Doppeltippen ermöglicht es dir, zwischen Tools wie Stifttyp oder Radiergummi zu wechseln und ein Drücken kann die Linienbreite oder die Farbe deiner Handschrift ändern. Wenn du zeichnest, kannst du auch den Pencil Pro rollen, um die Ausrichtung des ausgewählten Stifts zu ändern.

Zum Aufladen rastet der Pencil Pro magnetisch an der Seite deines iPads ein und wird in der „Wo ist?“-App auf dem iPhone oder iPad angezeigt, wenn du, wie ich auch, sehr gut darin bist, kleine Dinge zu verlegen.

Es gibt viel zu sagen für einen Touchscreen

Obwohl es Mac nun schon seit über 40 Jahren gibt, hat Apple noch kein Modell mit Touchscreen eingeführt. Es besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass es das nie tun wird. Man kann nichts vermissen, was man nie hatte, daher haben eingefleischte Mac-Nutzer*innen nie etwas anderes kennengelernt. Aber wenn du jemals einen PC-Laptop mit Touchscreen benutzt hast, wirst du diese Funktion auf dem Mac zweifellos vermissen.

(Image credit: Future)

Ein iPad hat natürlich einen Touchscreen, da dies ein wesentlicher Bestandteil seiner Funktion als Tablet ist. Sowohl das iPad Air als auch das iPad Pro sind in 11-Zoll- und 13-Zoll-Größen erhältlich, sodass es die Möglichkeit für einen größeren Touchscreen in beiden Bereichen gibt. Ich muss zugeben, dass ich es wirklich zu schätzen gelernt habe, seit ich in den letzten Wochen ein iPad anstelle eines Mac benutzt habe – und es ist erstaunlich, wie schnell man darauf angewiesen ist.

Einfach auf den Bildschirm tippen zu können, um zu navigieren, kann einige alltägliche Aufgaben wirklich beschleunigen. Und die 13-Zoll-Modelle bieten viel Bildschirmfläche, um mehrere Apps gleichzeitig in Split View zu verwenden.

iPadOS macht Multitasking zum Kinderspiel

Apropos Split View, Multitasking auf dem iPad ist sehr einfach – und es macht das Arbeiten zwischen verschiedenen Apps außergewöhnlich einfach. Du kannst zum Beispiel für ein Projekt auf Safari recherchieren und gleichzeitig auf der anderen Seite des iPad-Bildschirms Notizen machen, ohne auch nur eine Sekunde zu verlieren.

(Image credit: Future)

Es ist auch sehr einfach, zwischen zwei Apps zu ziehen und abzulegen. Es gibt einige Bereiche, in denen macOS für MacBooks derzeit besser ist als iPadOS für iPad, aber mit der neuen iPadOS 26-Software, die 2025 herauskommt, wird sich das ändern.

Du wirst zum Beispiel die Möglichkeit haben, das Fenstersystem von Mac auf kompatiblen iPad-Modellen zu verwenden sowie Apps mit Griffen zu vergrößern und an beliebige Stellen auf deinem Bildschirm zu verschieben.

Es wird auch eine Menüleiste oben auf deinem iPad-Bildschirm mit der neuen Software geben. Vorschau kommt auch auf das iPad, sodass du dir PDFs ansehen und bearbeiten kannst. Und du kannst sogar Ordner in der Dateien-App mit verschiedenen Farben anpassen.

Das aktuelle iPadOS ist gut, aber wenn du dein iPad-Erlebnis noch besser gestalten möchtest, dann lade die iPadOS 26-Beta herunter, um diese neuen Funktionen auszuprobieren, bevor dein nächstes Fach beginnt.

Abnehmbare Tastatur gibt Ihnen Flexibilität

Für alle Vorteile, die ich bisher über den Wechsel zum iPad erwähnt habe, brauchst du nur ein iPad und einen Apple Pencil oder Stylus.

Ich würde auch vorschlagen, dass du dir eine Tastatur zulegst, falls du planst, damit Uni- oder Hochschularbeiten zu erledigen, anstatt nur zu recherchieren oder Notizen zu machen. Es ist eine echt bahnbrechende Ergänzung.

(Image credit: Future)

Die Tastaturen sind nicht billig, besonders nicht Apples Magic Keyboard-Optionen für iPad Pro und iPad Air, aber sie sind es wirklich wert. Du schützt dein iPad, wenn du es nicht benutzt, aber sie bieten auch ein großartiges Tippgefühl mit gutem Tastenhub. Wenn du also einen Aufsatz auf deinem iPad schreiben möchtest, wird es keine lästige Pflicht sein – und fühlt sich viel mehr wie ein Laptop an.

Die Trackpads auf den Tastaturabdeckungen sind nicht so reaktionsschnell wie die eingebauten Versionen auf dem Mac, das gebe ich zu, aber sie leisten dennoch großartige Arbeit und machen das Tippen auf einem iPad viel leichter. Schnapp dir auch einen iPad-Ständer, falls du mal eine Pause vom Lernen machen möchtest und dir eine Serie angucken möchtest, ohne das Tablet in der Hand halten zu müssen und natürlich kannst du es auch schnell abnehmen, um dein iPad wieder in ein Tablet zu verwandeln.

Leicht genug, um es überallhin mitzunehmen

Der letzte Punkt, den ich zugunsten des iPad gegenüber dem Mac mache, ist genau der Grund, warum ich diesen Sommer mein MacBook losgeworden bin – die Tragbarkeit.

Ich benutze das iPad Pro (M4) mit Nano-Textur-Display und ich benutze das 13-Zoll-Modell, das nur 5,3 mm dick ist und weniger als 580 g wiegt – sodass ich es überallhin mitnehmen und benutzen kann.

Das gilt sogar mehr für das 11-Zoll-iPad Pro-Modell, das nur 444 g wiegt, während das iPad Air (M3) 11-Zoll nur 460 g wiegt.

(Image credit: Future)

Zum Vergleich: Mein 14-Zoll-MacBook Pro (M4) ist 15,5 mm dick und wiegt 1,55 kg. Während es also immer noch tragbar ist, ist es mehr eine Überlegung, wenn ich den ganzen Tag unterwegs bin und bereits eine volle Tasche habe.

Alle iPad-Modelle sind jedoch leicht genug, um sie überallhin mitzunehmen und ihre Vielseitigkeit bedeutet, dass du nicht nur ein Gerät zum Notizenmachen hast, sondern auch ein hervorragendes Gerät zum Lesen und Fernseh gucken – oder in der Tat für Studium und Arbeit, falls du es brauchst.