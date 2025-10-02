Die überraschende Qualcomm-Enthüllung gibt uns einen Hinweis auf erschwingliche zukünftige Android-Flaggschiffe

Kurze Zusammenfassung Qualcomm hat den Start des Snapdragon 8 Gen 5 angekündigt, der in einer niedrigeren Kategorie als der Snapdragon 8 Elite Gen 5 angesiedelt sein wird. Die neue Hardware wird die Snapdragon 8s-Varianten ersetzen, die wir in den letzten Jahren gesehen haben und ist dazu bestimmt, Sub-Flaggschiff-Telefone leistungsfähiger und effizienter zu machen.

Qualcomm hat die neuen Chips vorgestellt, die die nächste Generation von Telefonen im Jahr 2026 antreiben werden und obwohl die Leistungsversprechen aufregend sind, gibt es mehr als ein wenig Verwirrung über den Namen des neuen Chips.

Wie ich kürzlich erklärt habe, wurde der Snapdragon 8 Elite Gen 5 benannt, um wieder in die Snapdragon 8-Familie zu passen, nachdem Qualcomm beschlossen hatte, die "Gen"-Bezeichnung für seinen ersten Elite-Chip im letzten Jahr wegzulassen.

Anstatt die neue Hardware Snapdragon 8 Elite Gen 2 zu nennen, nimmt sie stattdessen das Elite-Label und fügt es zu Gen 5 hinzu.

Das mag verwirrend sein, macht es aber einfach zu sehen, wie die Hardware neben anderen Produkten steht. Zum Beispiel, wenn du einen Snapdragon 8 Gen 3 hast, weißt du, dass Gen 5 neuer ist, während Elite Gen 2 keinen natürlichen Platz in der Aufstellung hätte und nicht mit anderen Produkten vergleichbar wäre.

Jetzt hat Qualcomm während seines Snapdragon Summit bestätigt, dass es in den kommenden Monaten auch eine nicht-Elite Snapdragon 8 Gen 5-Plattform einführen wird. Und obwohl es die Spezifikationen der neuen Hardware nicht bestätigt hat, hat es uns zuvor gesagt, dass "Elite" bedeutet, dass es sich um die beste Snapdragon-Hardware handelt, insofern bedeutet das Entfernen des Elite-Namens, dass es eine Stufe niedriger ist.

Dies zeigt perfekt, wie die Benennung funktionieren wird, wenn das Unternehmen seine Produkte in Kategorien einteilt.

(Image credit: Future / Chris Hall)

Das alles bedeutet, dass Qualcomms gestufte Flaggschiff-Hardware-Aufstellung den Snapdragon 8 Elite Gen 5 und den Snapdragon 8 Gen 5 umfassen wird, wobei letzterer eine niedrigere Stufe ist, für Geräte, die einen niedrigeren Preis in der Sub-Flaggschiff-Kategorie haben werden.

Das ist nichts Neues: Seit vielen Jahren produziert Qualcomm Flaggschiff-Hardware und bringt dann ein paar Monate später ein Angebot in einer niedrigeren Kategorie heraus, das in günstigeren Telefone installiert wird.

Im Jahr 2025 ergab das keinen Sinn, weil es den Snapdragon 8 Elite (zum Beispiel im OnePlus 13) und dann den Snapdragon 8s Gen 4 (im Nothing Phone 3) gab – diese sehen aus wie zwei völlig unabhängige Produkte.

Während einer Q&A-Sitzung hinter verschlossenen Türen beim Snapdragon Summit bestätigte Alex Katouzian, General Manager Mobile, Compute und XR bei Qualcomm, dass sich Snapdragon 8s zu dieser neuen Kategorie entwickeln wird.

Obwohl wir noch ein paar Monate von neuen Hardware-Ankündigungen entfernt sind, bedeutet das wahrscheinlich, dass es keinen Snapdragon 8s Gen 5 geben wird, weil er stattdessen einfach Snapdragon 8 Gen 5 genannt wird.

Es wird erwartet, dass Xiaomi heute offiziell das erste Telefon mit der neuen Elite-Hardware enthüllt – in Form der Xiaomi 17 Serie. Es ist unwahrscheinlich, dass wir eine Ankündigung eines Snapdragon 8 Gen 5-Telefons vor 2026 sehen werden.