Deine älteren AirPods erhalten auch das größte neue Feature der AirPods Pro 3

Kurze Zusammenfassung Die neuen AirPods Pro 3 werden nicht die einzigen Ohrhörer mit aktivierter Live-Übersetzung sein. Das Feature kommt auch zu älteren Modellen.

Die gestrige Apple-Veranstaltung präsentierte eine breite Palette neuer Produkte der Marke aus Cupertino. Wir sahen alles vom neuen iPhone 17 und dem Launch des iPhone Air, bis hin zu einer neuen Reihe von Smartwatches in der Apple Watch Familie.

Zuerst sahen wir jedoch die neuen Flaggschiff-Ohrhörer der Marke. Die AirPods Pro 3 bieten ein leicht überarbeitetes Datenblatt, das ein kleineres Design und eine Vielzahl von Fitness-Funktionen priorisiert.

Wir sehen IP57 Wasser- und Staubbeständigkeit – perfekt für jedes Gerät, das du im Fitnessstudio tragen möchtest – und die Integration eines Herzfrequenzsensors in die Ohrhörer. Damit kannst du die Herzfrequenz und den Kalorienverbrauch für eine Vielzahl unterschiedlicher Trainingstypen verfolgen, ohne eine Apple Watch tragen zu müssen.

Wir sahen auch das Debüt der begehrten Live-Übersetzungsfunktion. Diese nutzt Apple Intelligence, um Sprache in einer anderen Sprache in Echtzeit zu übersetzen und kann auch deine Antworten durch die Anzeige von Text oder das Abspielen von Audio auf deinem iPhone übersetzen.

(Image credit: Apple)

Während viele von uns erwartet haben könnten, dass dies ein ausschließlich für das neue Modell reserviertes Feature ist, scheint dies nicht der Fall zu sein. Zwei andere Mitglieder der AirPods-Familie erhalten laut der Apple-Website ebenfalls das Feature.

Sowohl die AirPods Pro 2 als auch die AirPods 4 mit ANC können die Live-Übersetzungsfunktion nutzen, was eine beeindruckende Ergänzung zum Datenblatt beider Geräte darstellt. Wie von T3's Schwesterseite Techradar berichtet, sagt Apple: „Live-Übersetzung mit AirPods funktioniert auf AirPods 4 mit aktiver Geräuschunterdrückung und AirPods Pro 2 und späteren mit der neuesten Firmware, wenn sie mit einem Apple Intelligence-fähigen iPhone mit iOS 26 und später gekoppelt sind.“

Das ist ein ernsthaftes Upgrade für Benutzer*innen dieser älteren AirPods. Mit der Unterstützung für Englisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch und Spanisch beim Start und der Ankündigung, bis zum Ende des Jahres Italienisch, Japanisch, Koreanisch und Chinesisch einzuschließen, wird ein großer Teil der Weltbevölkerung für die Kommunikation durch Apple freigeschaltet.